Mummie Janus is na 94 jaar weg uit Stad

Mummie Janus gaat in de röntgenscanner, in 1998 (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Mummie Janus ligt niet langer in het Universiteitsmuseum in Stad, maar is terug bij zijn eigenaar: het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.

De afgelopen 94 jaar was de mummie van ongeveer tweeduizend jaar oud in bruikleen.

'Leiden gaat een groot mummie-onderzoek doen en dat willen ze met alle mummies graag op dezelfde manier doen. Zodat ze dezelfde data eruit krijgen en het goed te vergelijken is', legt Arjen Dijkstra van het Universiteitsmuseum uit. 'Daarom vroegen ze of ze de mummie terug mochten.'

'We weten veel van Janus'

Bijna een eeuw 'woonde' Janus in Groningen, het leek wel alsof hij van het Universiteitsmuseum was.

'Zo voelt het ook wel een beetje', zegt Dijkstra. 'Studenten hebben hem een naam gegeven, hij wordt genoemd in Onder professoren (de roman van W.F Hermans die zich afspeelt in het universitaire milieu in Groningen - red.). En wij hebben de laatste twintig jaar heel veel onderzoek laten doen naar de mummie. We weten al heel veel van Janus.'

'Je kan zijn hart nog zien'

Zo zijn er twee gezichtsreconstructies gemaakt, is Janus in een MRI-scan geweest en zijn er röntgenfoto's gemaakt. Hij verkeert in een 'heel erg goede conditie', zegt Dijkstra. 'Je kan zelfs zijn hart nog zien. En dat na tweeduizend jaar.'

Mogelijk keert Janus op termijn wel weer terug in Groningen. 'Daar gaan we het gesprek over aan.'

'Een hele operatie'

Het had flink wat voeten in aarde om Janus terug te brengen naar Leiden. 'Dat was echt een hele operatie. Er is een speciale kist, met speciaal verpakkingsmateriaal voor gemaakt. Er kwamen speciale mensen, handlers, die de mummie mogen vervoeren. Dat is zo specialistisch, daarom laten we er mensen voor komen.'

Een opvolger voor Janus?

Janus is weg, maar het museum heeft al plannen voor een opvolger.

'Janus is een ontzettende publiekstrekker, vooral kinderen vinden het heel fascinerend. We hebben een archeologisch lijk in onze collectie, vanaf juni is hij te zien. Dan hebben we weer een vergelijkbaar verhaal, waarvan mensen kunnen leren. Over de geschiedenis van Groningen in dit geval, niet van Egypte.'

