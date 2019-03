Ze zijn er weer: de slechtvalkjes op het Gasuniegebouw

Het was geen gelopen race, maar hetzelfde slechtvalkpaartje als vorig jaar heeft bezit genomen van de nestkast aan het Gasuniegebouw in Groningen.

'De afgelopen twee weken is stevig gevochten om een plekje in onze nestkast', vertelt Michiel Bal van de Gasunie.

Duikvluchten

'We zagen dat de valken duikvluchten maakten, dus we dachten: het baltsen is weer begonnen. Maar toen zagen we dat er vier slechtvalken waren in plaats van twee. Iemand van Avifauna wist ons te vertellen dat er werd gevochten om de broedplaats. Maar uiteindelijk heeft 'ons' paartje gewonnen.'

Oud ei

In de nestkast ligt nog een oud ei dat vorig jaar niet is uitgekomen. 'Volgens Avifauna maakt dat voor de slechtvalken niets uit', zegt Bal. 'We wachten met spanning af. Deze maand moeten ze eieren gaan leggen. De afgelopen drie jaar deden ze dat steeds in maart.'

Drie jaar geleden waren er vier eieren. Elk jaar werd dat eentje minder: vorig jaar waren er twee eieren. Meestal komen de eieren begin mei uit.

Wolkenkrabber inspireert apenrots

Sinds de webcam op het Gasuniegebouw staat, kijken veel mensen vol enthousiasme naar de beelden. Bal: 'Dit is de natuur vol in beeld in hartje stad; hoe mooi is dat?'

Een collega van Bal zag in 2008 in New York dat wolkenkrabbers als broedplaats werden gebruikt. 'Die hoge gebouwen doen de slechtvalken denken aan rotsachtige omgevingen met steile wanden. Wij zijn de apenrots, dus waar kun je beter je ei uitbroeden dan bij ons?', besluit Bal lachend.

