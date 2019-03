Eemshaven verwelkomt opnieuw windmolenbedrijf

De Eemshaven is weer een bedrijf rijker: windturbinebedrijf MHI Vestas zal zich er de komende vijftien jaar vestigen.

Het bedrijf zal vanuit de Groningse haven het onderhoud verzorgen voor 33 windturbines in het windpark Deutsche Bucht, in het Duitse deel van de Noordzee. Het windpark moet genoeg energie opwekken om 178.000 Duitse huishoudens van stroom te voorzien.

'Voor ons ideaal'

Vestas zal in de Eemshaven gebruik maken van het nieuwe onderkomen van scheepsservicebedrijf DHSS. 'Deze nieuwe faciliteit en de locatie ervan zijn voor ons ideaal', zegt Henrik Lehmkuhl, servicemanager bij Vestas. 'Wij wilden zorgen voor een duurzame langetermijnoplossing op de meest efficiënte afstand van de Duitse Bocht.'

´De Eemshaven is geografisch gezien ideaal voor de plaatsing van offshore windparken in Duitsland en Noord-Nederland', zegt ook Wim Schouwenaar, CEO van DHSS.

Hypermodern

Het nieuwe onderkomen van DHSS werd eind 2018 opgeleverd. Het terrein is voorzien van een nieuw magazijn met temperatuurregeling, kantoorfaciliteiten en is daarnaast volledig vloeistofdicht gemaakt. Voor DHSS is MHI Vestas de eerste vaste klant op het gebied van exploitatie en onderhoud.

Voorgangers

Deutsche Bucht is het vierde windpark dat het onderhoud laat uitvoeren vanuit de Eemshaven. Siemens Gamesa en Merkur Offshore kozen eerder al voor de Eemshaven.

