'Groningen moet schadeclaim raamexploitant Music opnieuw in behandeling nemen'

De Raad van State draagt de gemeente Groningen op om opnieuw de forse schadeclaim van prostitutiepandeigenaar Mario Music in behandeling te nemen, zo blijkt woensdag uit een uitspraak.

Music eist bijna een miljoen euro schadegeld, omdat zijn panden in het A-kwartier na het instellen van een prostitutieverbod flink in waarde zijn gedaald en veel lagere huurinkomsten opleveren.

Ten onrechte niet behandeld

De Raad vindt dat het gemeentebestuur van Groningen ten onrechte en zonder deugdelijke onderbouwing de door Music overlegde schadegegevens als onbetrouwbaar ter zijde heeft geschoven.

Het gemeentebestuur moet nu alsnog duidelijk aangeven welke gegevens het nog van Music wil zien om een definitief schadebedrag te kunnen vaststellen. Als de gemeente Groningen weer een negatief besluit neemt, of te lang wacht, kan Music direct naar de Raad van State stappen om een einduitspraak te vragen. In dat geval is de kans groot dat het bestuursrechtscollege zelf een schadebedrag vaststelt. Maar eerst krijgt Groningen dus de kans om de zaak zelf te repareren.

Miljoen

Music eist bijna een miljoen euro, omdat de gemeente Groningen in 2010 een prostitutieverbod heeft afkondigd voor een reeks kamerverhuurpanden in het A-kwartier. Music eiste aanvankelijk bijna vier miljoen euro compensatie voor het verlies aan huurinkomsten en een waardedaling van de panden.

Eigen onderzoek

De gemeente schakelde daarop een 'nadeelcompensatiecommissie' in, die na maanden van onderzoek uitkwam op een nadeelpost van 933.000 euro. Maar Groningen weigerde een cent uit te keren. De gemeente zet grote vraagtekens bij de betrouwbaarheid van de financiële gegevens die door de accountants van Music zijn aangeleverd.

Volgens de advocaat van de gemeente zijn de opgegeven huurinkomsten ruim twee keer zo hoog als gebruikelijk was in de branche.

Tik op de vingers

Verder zouden er tegenstrijdige gegevens zijn overlegd. Groningen kreeg eerder een tik op de vingers van de rechtbank, omdat ze niet heeft aangegeven op welke punten de gegevens van Music niet zouden deugen. Na die uitspraak heeft de gemeente opnieuw gegevens gevraagd.

Music wilde niet meer meewerken, omdat hij meent dat Groningen over alle gegevens beschikt. In ieder geval zal Groningen nu eerst moeten aangeven welke gegevens ze nog wil hebben en Music zal die dan moeten aanleveren. Als er niks meer te leveren is, zal de gemeente waarschijnlijk alsnog een bedrag van enkele tonnen schadegeld aan Music moeten betalen.

