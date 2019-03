Raad van State keurt fietspad naar Olinger Koloniemolen alsnog goed

De gemeente Appingedam heeft de Raad van State er in tweede instantie alsnog van overtuigd dat de aanleg van een fietspad langs de Groeve naar de Olinger Koloniemolen mogelijk is.

In een nadere onderbouwing stelt de gemeente dat het fietspad het woon- en leefklimaat van de buren van de molen niet onaanvaardbaar zal aantasten. Volgens Appingedam maakte het vorige bestemmingsplan ook al een fietspad mogelijk en verandert er met het nieuwe plan niet bijster veel.

Forse domper

De einduitspraak betekent een forse domper voor de familie Zijp, die naast de woning woont. Zij vreest een enorme toename van het aantal bezoekers aan de historische molen, omdat die veel makkelijker bereikbaar wordt.

Vraagtekens

Vorig jaar augustus zette de Raad van State nog een paar flinke vraagtekens bij het fietspad. Het bestuursrechtscollege vroeg de gemeente toen om nadere uitleg. Die is er gekomen en de Raad gaat daarmee alsnog akkoord.

De Raad is het eens met de gemeente dat het met het aantal bezoekers aan de molen wel meevalt. Zo is de molen in 2017 verdeeld over 19 dagen 46 uur open geweest en zijn er in totaal negen bezoekers geweest, plus nog eens twee in het Groninger molenweekend.

De familie Zijp wees de Raad er nog tevergeefs op dat het aantal bezoekers flink zal toenemen als de molen veel makkelijker bereikbaar wordt. Immers, het fietspad gaat deel uitmaken van een recreatieve route en loopt langs de molen. Tot nu toe moesten mensen een aantal honderden meters over de dijk lopen om de molen te bereiken.

Aanleg nog niet zeker

Overigens is nog niet helemaal zeker of het fietspad snel zal worden aangelegd omdat de gemeente eerder aangaf de aanleg en het onderhoud daarvan niet te gaan betalen. Dat zou de molenstichting of een andere recreatie-organisatie moeten doen

