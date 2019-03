Ga jij stemmen over twee weken? En weet je al waarop?

Over precies twee weken zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Groningers mogen dan stemmen op de partijen die ons in de provincie vertegenwoordigen. Weet jij al óf je gaat stemmen... en waarop?

Veertien partijen doen mee aan de verkiezingen op 20 maart, waaronder twee lokale partijen (Groninger Belang en Partij voor het Noorden) en twee nieuwelingen: Forum voor Democratie en DENK. Ook 50 Plus doet opnieuw een gooi naar een zetel, nadat de partij er vier jaar geleden naast greep.

De overige partijen komen overeen met het landelijke beeld: SP, PvdA, CDA, ChristenUnie, D66, VVD, GroenLinks, PVV en Partij voor de Dieren doen mee. Er valt dus heel wat te kiezen.

Provinciale Statenverkiezingen

Wij zijn twee weken van tevoren benieuwd: weet jij al óf en waarop je gaat stemmen in de Provinciale Statenverkiezingen?

Waterschapsverkiezingen

Op 20 maart zijn ook de Waterschapsverkiezingen. Weet jij daarvan al óf en wat je gaat stemmen?

Twijfels? Doe het Kieskompas!

Als je nog twijfelt over je stem voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart, doe dan ons Kieskompas voor de provincie Groningen. Geef je mening over 28 stellingen en je ziet welke politieke partij(en) het meest bij jou aansluit.

Doe het Kieskompas hieronder of in een apart venster via deze link:

Over een week vragen we opnieuw of je al weet waarop je gaat stemmen. Tot die tijd op de hoogte blijven van alles rondom de Provinciale Statenverkiezingen? Volg dan ons dossier!

