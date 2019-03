Fietser gewond bij aanrijding in Oude Pekela

Een fietser is woensdagmorgen gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Raadhuislaan in Oude Pekela.

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van het tankstation. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is.

Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over de toestand van het slachtoffer is verder niets bekend. Ook is niet duidelijk hoe het met de automobilist is. Voor het ongeluk rukten twee ambulances uit. De traumahelikopter kwam ook ter plaatse.

Een deel van de Raadhuislaan was enige tijd afgesloten.