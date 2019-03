In opspraak geraakte Alliade-topman blijft RvC-lid van FC Groningen

Kuik trad af als bestuursvoorzitter van zorggroep Alliade in Heerenveen, waar hij in opspraak raakte vanwege omstreden geldstromen. Volgens de Inspectie Gezondheidszorg is hij verantwoordelijk voor misstanden rond betalingen aan zorgbedrijven. De inspectie heeft aangifte van valsheid in geschrifte gedaan tegen de zorggroep.

Nevenfuncties

Volgens RTL Nieuws verliest Kuik door de misstanden bij Alliade ook zijn nevenfunctie als bestuurder bij de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.

Zijn andere nevenfunctie, RvC-lid bij FC Groningen, kan hij blijven uitvoeren. 'Het zijn werkgerelateerde zaken en die hebben niets te maken met zijn taken bij FC Groningen', aldus bestuursvoorzitter Entzinger.

Kuik was zelf niet bereikbaar voor commentaar, RvC-voorzitter Arie Wink ook niet.

Lees ook:

- RvC-lid FC Groningen in opspraak na misstanden bij zorggroep