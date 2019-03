Raad van Toezicht scholenstichting per direct weg door vertrouwensbreuk

De volledige Raad van Toezicht van scholenstichting OPOS stapt per direct op. Aanleiding is het gebrek van vertrouwen van leraren.

Vorige week werd een manifest ondertekend door tachtig procent van de leraren van OPOS, waarin het vertrouwen in de Raad van Toezicht werd opgezegd.

Slepende bestuurscrisis

Stichting OPOS, verantwoordelijk voor basisschoolonderwijs in onder meer Slochteren, Harkstede en Siddeburen, gaat al maanden gebukt onder een slepende bestuurscrisis. Volgens de bezorgde leerkrachten en schooldirecteuren staat daardoor de 'onderwijskwaliteit onder druk'.

Het manifest, dat vorige week werd aangeboden aan onderwijswethouder Erik Drenth (CDA) was voor Bert Visser (voorzitter), Elles Kazemier, Klarien van der Meulen en Mike Roelfema reden om woensdag per direct op te stappen.

In een brief aan de gemeenteraad, de Onderwijsinspectie en het schoolbestuur schrijven ze: 'Omdat wij OPOS een warm hart toedragen, willen wij haar verdere ontwikkeling niet in de weg staan. We verwachten niet dat met ons vertrek de problemen direct zijn opgelost en de verhoudingen intern zijn verbeterd.'

'Verstandig'

Wethouder Erik Drenth van Midden-Groningen noemt het besluit van de Raad van Toezicht 'verstandig'. Hij wil nu 'in alle rust' op zoek naar een nieuwe voorzitter, die vervolgens een Raad van Toezicht kan samenstellen. Maandag gaat hij om tafel met schooldirecteuren, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en het bestuur om de situatie te bespreken. 'Het is heel belangrijk dat we daar iedereen bij betrekken. Want juist het doordrukken van besluiten was een belangrijke oorzaak van alle onrust.'

'Triest maar logisch'

Hayo Bolken van onderwijsvakbond AOB noemt het besluit van de Raad van Toezicht 'triest, maar wel logisch'. 'Hun positie was gewoon niet meer houdbaar, maar er waren in het verleden genoeg momenten voor toenadering.'

De GMR heeft op dit moment nog geen commentaar.

Die bestuurscrisis begon vorig jaar, toen bestuurder Hester van Gorkum één van haar basisschooldirecteuren schorste. In de weken erop escaleerde het conflict en zegden meerdere basisscholen het vertrouwen in Van Gorkum op. Ook stapten twee basisschooldirecteuren op. Begin februari ontstond er een onhoudbare situatie, waarbij Van Gorkum zich in eerste instantie ziek meldde, maar vijf dagen later opstapte. Een nieuw ingevlogen interimbestuurder vertrok na drie dagen, toen bleek dat het werk 'onverenigbaar' was met een andere functie in het onderwijs. De onderwijsvakbond schreef een paar weken later een manifest dat werd ondertekend door 80 procent van de leraren van OPOS, waarin het vertrouwen in de Raad van Toezicht werd opgezegd. Sinds vorige week is Jan Paul ten Brink de nieuwe bestuurder van OPOS.

