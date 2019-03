Staten willen meer invloed op uitvoering Nationaal Programma Groningen

Alle partijen in Provinciale Staten willen kunnen sturen op de uitvoering van het Nationaal Programma in het bevingsgebied.

Het Nationaal Programma Groningen moet naast de versterkingsoperatie in het bevingsgebied voor nieuw perspectief in het bevingsgebied zorgen. Met het NPG is ruim 1,15 miljard gemoeid aan investeringen in het gebied.

'Het moet dan maar'

'We willen iets waar Groningers direct iets aan hebben', zegt SP-voorman Jan Hein Mastenbroek. 'Wij zien dat het Rijk vindt dat ze in het bestuur van het Nationaal Programma moet zitten. Daar zijn wij niet voor, maar het moet dan maar. Wij zien ook dat allerlei partijen als kennisinstellingen en bedrijven uit de chemische industrie een rol moeten hebben. Wij voelen daar veel minder voor om dat soort clubs erbij te betrekken.'

Mastenbroek geeft aan dat bewoners meer betrokken moeten worden bij nieuwe plannen in het bevingsgebied.

'Zet inwoners centraal'

PvdA-fractievoorzitter Gert Engelkens vindt dat het Nationaal Programma moet beginnen met 'dorps- en wijkgericht werken'.

'Zet inwoners centraal, zorg dat het geld bij de inwoners terechtkomt', meldt Engelkens. 'Mensen worden knettergek en gefrustreerd over het schadeherstel. Ze gaan pas denken aan zaken als duurzaamheid als de zorgen over schade en veiligheid zijn weggenomen.'

Bang voor bureaucratie

VVD-fractievoorzitter Mirjam Wulfse is net als Engelkens en Mastenbroek bang dat de te vormen organisatie voor het Nationaal Programma Groningen een bureaucratisch orgaan wordt.

'Hoe kun je doelmatig zijn met een vijftienkoppig bestuur?', vraagt ze zich af. 'We moeten inzetten op een klein bestuur, met enkele mensen. Heb je een doel op het gebied van onderwijs, dan haal je mensen uit dat veld erbij. Heb je een ander doel, dan haal je die mensen erbij. Waarom kiezen wij weer voor zo'n enorm moloch?'

Onafhankelijk

Dat is fractieleider Bram Schmaal (Groninger Belang) eveneens van mening. 'Dit orgaan kan zo anderhalf tot twee miljoen euro per jaar gaan kosten. Daarnaast wordt de rol van de directeur nogal belangrijk in deze. Dat moet geen politiek gekleurd persoon worden. Geen oud-minister, geen oud-gedeputeerde of burgemeester met een bepaalde politieke kleur. Het moet een onafhankelijk iemand zijn.'

'Dit is een stap onderweg'

Gedeputeerde Fleur Gräper (D66) zegt dat de Staten nog voldoende aan bod komen in de totstandkoming van het Nationaal Programma. 'Dit is een stap onderweg naar het Nationaal Programma.'

Volgens haar is het NPG nog een conceptovereenkomst, en zal ze de opdracht van Provinciale Staten meenemen naar de onderhandelingstafel met het Rijk, wanneer het Nationaal Programma Groningen definitief wordt vastgelegd.

