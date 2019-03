Maikel S. krijgt 24 jaar cel en tbs voor dubbele moord

Maikel S. is woensdagmiddag in hoger beroep door het Gerechtshof in Leeuwarden veroordeeld tot 24 jaar gevangenisstraf en tbs.

Deze straf is conform de eis. Eerder werd nog 30 jaar en tbs gevraagd.

Geen clementie

Volgens het Hof is de manier waarop beide slachtoffers om het leven zijn gebracht met geen pen te beschrijven. De verdachte is 'nietsontziend en medogenloos' geweest en de slachtoffers hebben 'gruwelijk geleden' in hun laatste momenten. Voor clementie is daarom geen reden, aldus het Hof.

Vermoord in eigen huis

S. is veroordeeld voor de dubbele moord op Gudrun Kuster (66) en Trevor Griffiths (77). Hij bracht de twee op 18 januari 2013 om het leven in hun eigen woningen aan de Oliemuldersweg en de Waldeck Pyrmontstraat. S. werd in 2016 veroordeeld tot twintig jaar, maar er werd hoger beroep aangetekend.

S. heeft altijd ontkend dat hij betrokken is bij de dood van de twee. Hij heeft bij beide slachtoffers in huis gewoond. Mogelijk heeft hij de twee omgebracht, omdat hij geld nodig had voor zijn drugsverslaving. Beide slachtoffers kenden elkaar niet.

Reactie nabestaanden

De nabestaanden van Trevor Griffiths hebben opgelucht gereageerd op de uitspraak. Zij zijn vooral blij dat S. niet alleen celstraf heeft gekregen, maar dat hij ook behandeld moet worden.

