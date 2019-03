Gewonde bij burenruzie in Delfzijl

Bij een burenruzie aan de Memmert in Delfzijl is woensdagmiddag iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie kreeg een melding binnen van een steekincident. Of het slachtoffer daadwerkelijk is neergestoken, is niet duidelijk. De politie doet daar onderzoek naar.

Verdachte

In eerste instantie werd ook een traumahelikopter opgeroepen, maar die bleek uiteindelijk niet nodig. De gewonde was aanspreekbaar en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De politie heeft een verdachte aangehouden.