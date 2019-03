Slagboom bij Vesting Bourtange is 'niet aan de orde'

'Het is een openbaar gebied. Toeristen moeten er kunnen komen en ook mensen die er wonen moeten er kunnen komen. Dus een slagboom is niet aan de orde', zegt Brunen (Gemeentebelangen).

Sluipverkeer

Op een oplossing voor het sluipverkeer zegt Brunen zich te oriënteren. 'Het is ook moeilijk te constateren, al zullen er echt wel mensen zijn die daar gebruik van maken.'

Vrijdag gaat Brunen op werkbezoek in het Drentse museumdorp Orvelte, waar een soortgelijk probleem speelt. 'We willen kijken hoe het probleem daar opgelost wordt.'

Oplossing

Brunen weet niet zeker of er ooit echt een oplossing komt voor het sluipverkeer. 'Zoals je weet is dit probleem er al langer. Maar we gaan in ieder geval ons best doen.'

Vestingmanager Hendri Meendering denkt als oplossing eventueel aan een 'uitgebreider vergunningsysteem'. 'Je zou in dat geval alleen met een vergunning de vesting in kunnen rijden.'

Een slagboom vindt Meendering, net als de gemeente, geen goede oplossing. 'Dan wordt het zo hard, dat is niet leuk.'

Lees ook:

- Een slagboom tegen sluipverkeer in Bourtange?