Beroep tegen gasbesluit van Wiebes dient in april

In het gasbesluit staat dat er dit jaar 19,4 miljard kuub gas gewonnen gaat worden in het Groningenveld.

Volgens de provincie en gemeenten is de veiligheid van de Groningers niet goed geregeld. Met het gezamenlijk beroep willen ze aangeven dat het terugdringen van de gaswinning niet het enige aspect is dat in Groningen speelt. Het gaat ook om de versterking, de afhandeling van schade en nieuwe investeringen in de economie in Noord-Nederland.

