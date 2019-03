Is dit nou een flitspaal naast de A7 of toch niet? (update)

Automobilisten die woensdag over de A7 bij Groningen zijn gereden, zullen 'm wel hebben zien staan: een camera naast de snelweg die nogal aan een flitspaal doet denken. Maar is dat het ook?

Vrachtverkeer

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat, de instantie die de weg in beheer heeft, weet het antwoord: 'Het is één van onze camera's. Die houdt het vrachtverkeer in de gaten door middel van de camera's'.

Dit artikel is bijgewerkt met een reactie van Rijkswaterstaat. De instantie liet eerst weten dat het om een camera van de Inspectie Leefomgeving en Transport ging, maar het blijkt toch om hun eigen camera te gaan.

Lees ook:

- De 'flitsaanhanger' is weggehaald, de nieuwe flitspaal staat er al (update)