SP wil dat Groningse onderwijsstichting miljoenenreserve beter besteedt

Onderwijsorganisatie Openbaar Onderwijs Groningen (voorheen O2G2) heeft rond de dertig miljoen euro aan reserves in kas, en dat is te veel, stelt de stadsfractie van de SP.

Reden voor de partij om schriftelijke vragen te stellen in de gemeenteraad.

'Boven de norm'

Onder meer het NRC meldt woensdag dat één op de zes basisschoolbesturen te veel geld op de spaarrekening heeft staan. In de provincie Groningen is Openbaar Onderwijs Groningen de grootste overkoepelende onderwijsorganisatie.

'Het Rijk stelt 10% van de inkomsten als norm voor reserves. O.O.G. zit zo'n 15 miljoen boven die norm', aldus de SP.

SP-raadslid Lucy Wobma vervolgt: 'De gemeente moet grote bedragen bijpassen om met de te krappe rijksbijdrage al die schoolgebouwen mogelijk te maken. Dan heeft het

natuurlijk geen pas dat binnen onderwijsorganisaties kapitalen dood geld

ligt.'

Slappe was

De SP-fractie wil nu van het college weten of de vijftien miljoen euro ingezet gaat worden voor het oplossen van de knelpunten in het onderwijs.

Daarnaast wil de partij weten of andere onderwijsorganisaties 'ook zo goed in de slappe was zitten'.

