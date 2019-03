Hoe pakt universiteit het onderzoek naar misbruik Jehovah's aan?

Het hoofdkantoor van de Jehovah's in Emmen (Foto: Google Street View)

Het onderzoek naar het seksuele misbruik binnen de Jehovah's Getuigen is in gang gezet. Maar hoe gaat de Universiteit Utrecht dit onderzoek precies aanpakken?

Het onderzoek is een langgekoesterde wens van stichting Reclaimed Voices, die de slachtoffers van misbruik door Jehovah's Getuigen behartigt. Groninger Frank Huiting is een van de oprichters van de stichting. Hij werd in zijn jeugd zelf misbruikt door een lid van de geloofsgemeenschap.

Vorig jaar zomer drong de Tweede Kamer aan op een onafhankelijk onderzoek. Begin dit jaar werd bekend dat de Universiteit Utrecht het onderzoek gaat doen.

Elektronisch contactpunt

Het onderzoek bestaat uit vier pijlers, zegt hoogleraar Sociale Psychologie Kees van den Bos, één van de onderzoekers tegen RTV Drenthe. De eerste pijler is een elektronisch contactpunt. Hier kunnen mensen met ervaring met seksueel misbruik binnen de Jehovah's Getuigen zich melden. Dit kunnen slachtoffers zijn, maar ook mensen die op een andere manier ervaring hebben met seksueel misbruik binnen de gemeenschap.

Interviews

Daarnaast worden voor het onderzoek mondelinge interviews gehouden. Niet alleen met de mensen die misbruikt zijn, maar ook met andere leden van de gemeenschap.

Ook de derde pijler bestaat uit interviews, maar dan met belanghebbenden zoals het bestuur van de gemeenschap en de stichting Reclaimed Voices.

Vorig onderzoek

De laatste pijler bestaat uit het doornemen van vorige onderzoeken. Dit kunnen onderzoeken zijn over seksueel misbruik bij de Jehovah's Getuigen of bij vergelijkbare kleine groeperingen in het buitenland.

Rapport

De resultaten van het onderzoek worden naar verwachting in oktober 2019 gepubliceerd in een rapport. Dat wordt dan ook overhandigd aan minister Sander Dekker van Justitie en Veiligheid.

