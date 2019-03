Feest in Lewenborg: De Oude Bieb bestaat vijf jaar en is springlevend

De huiskamer is opgericht in 2014 en inmiddels een begrip in de wijk, ziet bestuurslid Daan Wiers: 'We hadden gedacht en gehoopt dat het een succes zou worden en dat is het ook. Steeds meer mensen weten ons te vinden.'

Voor iedereen

De Oude Bieb werd opgericht om vooral mensen met weinig geld een sociale ontmoetingsplaats en een leerplatform te geven, maar in de praktijk blijkt dat veel meer mensen zich er thuis voelen.

Het bestuur is er maar wat blij mee. 'Iedereen is hier welkom en dat is superfijn', zegt Wiers. 'Er wordt meegeleefd met mensen, ze kunnen hun verhaal kwijt. Dat is heel belangrijk.'

Vrijwilligers

Aan vrijwilligers is geen gebrek en dat hoor je toch ook wel eens anders. Hoe doen ze dat in Lewenborg?

'Dat komt door de gastvrijheid hier', legt bestuurslid Ruud van Erp uit. 'Als iemand binnenkomt is er gelijk een gastheer of gastvrouw die je welkom heet, je koffie geeft en aan de stamtafel kom je automatisch in gesprek met buren en ga je verhalen delen. Als dat een beetje bevalt, dan komen ze echt wel weer terug.'



Nog een jaartje door

Hoewel het feest is, hangt er ook iets in de lucht. Want eigenlijk zit De Oude Bieb op een plek waar appartementen gebouwd gaan worden. Dat was woningcorporatie Lefier vijf jaar geleden al van plan, maar door de crisis is nog niet begonnen met de bouw.

Toch heeft Van Erp iets leuks te melden tijdens het feest. 'De bouw is wederom een jaartje uitgesteld, dus de druk is even van de ketel. Dan kunnen wij nog even verder kijken naar onderdak en een duurzame oplossing.'