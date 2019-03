Gemeente Groningen biedt noodlijdend Lycurgus hulp

Dennis Borst en Geoffrey van Gent in actie (Foto: JK Beeld)

Van financiële steun is voorlopig geen sprake.

Al langer in gesprek

Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) laat weten dat de gemeente al sinds november vorig jaar in gesprek is met de regerend landskampioen. De club heeft een tekort van 150.000 euro op de begroting. Naast de geldproblemen is het bestuurlijk ook onrustig.

De gemeente geeft vooralsnog dus geen financiële steun. 'We kijken wel hoe we de zaken weer op orde kunnen krijgen en uit de schulden kunnen komen. De financiële problemen zijn behoorlijk groot', aldus de wethouder.

FC Groningen

CDA-fractievoorzitter René Bolle merkte op dat de gemeente andere noodlijdende clubs in het verleden wel financieel heeft geholpen.

Zo heeft het vorige college zes miljoen euro overgemaakt naar FC Groningen voor het afkopen van de onderhoudskosten van de Euroborg. Dat geld gaf de FC de ruimte om te investeren in het bouwen van het Topsportzorgcentrum.

'Verdriet ook delen'

'We vieren op het stadhuis de successen van de clubs, maar als er mindere tijden zijn dan zou je daar ook bij moeten stilstaan', merkt Bolle op. De kersverse ChristenUnie-wethouder kan zich vinden in de woorden van het CDA. 'Misschien moet je inderdaad ook het verdriet delen.'

Dat verdriet wordt tot dusver dus nog niet weggenomen door middel van een zak met geld. 'Het is een spannende tijd om hier uit te komen. Er speelt nog veel meer, maar we hebben er oog voor om een goede oplossing te vinden', zegt Inge Jongman.

Gemeenteraad

De gemeenteraad van Groningen wordt over twee maanden geïnformeerd over de stand van zaken rondom Lycurgus.

