En de nieuwe gemeentenaam voor Delfzijl, Appingedam en Loppersum is....

Eemsdelta kwam met 67% van de stemmen als winnaar uit de bus na een verkiezing onder inwoners van de drie gemeenten.

Ze konden kiezen uit Eemsdelta, Fivelgo en Marenland. Van de inwoners van 16 jaar en ouder heeft 42% gestemd.

Honderden inzendingen

De top 3 is geselecteerd door een speciale commissie, die in totaal achthonderd suggesties kreeg. Daar zaten 347 unieke namen tussen, die topografisch of historisch te maken hebben met het gebied.

Uit een eerdere peiling op RTV Noord was Eemsdelta ook al verreweg de meest gekozen naam.

Herindeling

De drie gemeenten besloten eind vorig jaar te gaan fuseren, nadat de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond al op gingen in de nieuwe gemeente Het Hogeland. Op 1 januari 2021 zijn Delfzijl, Appingedam en Loppersum officieel samen.

