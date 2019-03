In het UMCG wordt al langer geëxperimenteerd met nieuwe behandelwijzen voor depressies. Zo krijgt een groep ketamine, een narcosemiddel dat ook wel bekend staat als partydrug.

Geen partydrug

Hoogleraar Psychiatrie Robert Schoevers benadrukt dat hij geen partydrug promoot, maar dat hij op zoek is naar wat de stof psilocybine doet met mensen. 'We willen uitvinden of de werking niet alleen tijdelijk is. Ook moet in het onderzoek naar voren komen of er bijwerkingen zijn of dat er eventuele verslavingen optreden.'

'Natuurlijk zitten aan nieuwe behandelmethodes risico's. Maar we doen er alles aan om het positieve ervaring te laten zijn.'

Positief

'Mensen komen tijdens de behandeling dingen uit het verleden tegen die confronterend kunnen zijn of zelfs traumatisch. De kunst is dat je dat als therapeut begeleidt en vertrouwen uitstraalt dat je de patiënt ondersteunt in hun verhaal.'

Het is niet zomaar een dipje, het is iets wat je overkomt, echt een ziekte Selma Parmentier - schrijfster met depressie

Om mee te doen aan deze studie moeten de patiënten de reguliere behandeling al doorlopen hebben. Daarnaast mogen ze geen psychose hebben gehad.

'Alles is één grote, zwarte donkere brij'

Voor schrijfster Selma Parmentier, die in het verleden met veel depressies kampte, hielpen vooral pillen en ondersteunende gesprekken. Volgens haar is het duidelijk dat niet iedereen gelijk reageert op behandelingen, zoals pillen of elektroshock.

Haar depressies komen voor in haar boeken om het thema met de buitenwereld te delen. 'Het is niet zomaar een dipje. Het is iets wat je overkomt, echt een ziekte', aldus de schrijfster.

'Alles is één grote zwarte donkere brij. Je ziet overal tegenop, kunt nergens van genieten en je ziet de zon niet schijnen.'

