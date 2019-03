PvdA wil een gemeenteraadsverkiezingenfestival in 2022

Dat festival moet ervoor zorgen dat de stemopkomst wordt verhoogd.

44,1 procent

Het opkomstpercentage van de nieuwe gemeente Groningen was 44,1 procent tijdens de verkiezingen in november.

Burgemeester Peter den Oudsten laat weten dat hij alle vormen van opkomst bevorderende maatregelen steunt.

Gegniffel

Het plan van de kersverse fractievoorzitter Julian Bushoff wordt door meerdere politici met enig gegniffel ontvangen. 'Misschien denkt de fractie wel aan een festival met bier en bitterballen? Daar hebben wij wel ervaring mee', zegt de VVD-fractievoorzitter Ietje Jacobs gekscherend.

De SP denkt niet dat het opkomstpercentage met een speciaal festival wordt verhoogd. 'Het heeft vrij weinig nut. Waarom schaffen we de stempassen niet af?', vraagt Jimmy Dijk zich af. 'Zo'n pas komt onder in de kattenbak terecht en is vervolgens te vies om aan te pakken. Waarom kunnen we niet stemmen door het BSN-nummer te noemen. Dat wordt vervolgens gecheckt en kan gelijk worden gekeken of iemand wel of niet mag stemmen.'

Herindeling

Het lage opkomstpercentage van de recente gemeenteraadsverkiezingen komt onder meer omdat er sprake was van een herindelingsverkiezing. De gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer zijn gefuseerd.

De verkiezingen in november waren geen reguliere verkiezingen. Daardoor is er onder meer minder landelijke media aandacht.

De eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen zijn in 2022.