'We willen ervoor zorgen dat iedereen in Groningen ons straks kent'

De Groningse band WANTON - baldadig in het Engels - timmert goed aan de weg. Ze staan op 28 maart in de halve finale van de Grote Prijs van Nederland en op 4 april wordt hun debuutalbum gepresenteerd in MartiniPlaza.

De 27-jarige Wim Beukema uit Ten Boer is singer-songwriter van de band. Als solo-artiest trad hij de voorbije jaren al regelmatig op in zalen en cafés, toen een kroegbaas van één van die cafés Wim en zijn band op een lokaal festival wilde hebben. Er was echter een probleem: Beukema beschikte helemaal niet over een band.

'En dus plaatste ik overal advertenties om een band samen te stellen. Daarop volgde de ene na de andere aanmelding, ook van 65-jarigen', blikt Beukema lachend terug. 'Ik zocht eigenlijk naar jonge, frisse gasten. En dat is uiteindelijk gelukt, deze jongens zijn door de screening heen gekomen', zegt hij, wijzend naar de overige bandleden.

Popmuziek met een rocksound

Beukema vormt met gitarist Sebas Graventein, bassist Martijn Poel, drummer Thomas Zeevalking en toetsenist Jasper Stuut sinds twee jaar WANTON. De band speelt Nederlandstalige popmuziek met een rocksound. 'We zijn te vergelijken met bands zoals Is Ook Schitterend voorheen was, of De Dijk', legt Beukema uit.

Grote Prijs

Tijdens de Grote Prijs van Nederland is WANTON één van de bands die in de Amsterdamse Q-Factory strijdt om een plek in de finale. 'Je kunt al op ons stemmen, maar de stemmen tijdens het optreden zelf tellen vijf keer zwaarder. Ook een jury beslist erover mee.'

'De Grote Prijs van Nederland is een mooie kans voor WANTON om zich aan het publiek te laten zien', gaat hij verder. 'We willen als band groot worden en er in ieder geval voor zorgen dat iedereen in Groningen ons straks kent', besluit hij.