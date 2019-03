Dit weekend in Groningen: Wie zingt er mee met Groningse liedjes?

Het is alweer weekend en dat betekent (extra) tijd om leuke dingen te doen. Wij hebben een paar tips op een rij gezet zodat je een topweekend kunt beleven in onze mooie provincie.

Grunneger Laidjesfestival

Genieten van Groningse of Nedersaksische muziek? Dat kan zaterdag in het Der Aa-Theater in de stad tijdens het vierde Grunneger Laidjesfestival. Hier wordt bepaald wie er op mag treden tijdens de de tiende Dag van de Grunneger Toal. En als publiek heb je daarin ook een stem. Het begint om 20:00 uur en meer info vind je bij de Grunneger Sproak.

Brocante in de Martinikerk

Zaterdag kun je als liefhebber van brocante spulletjes je lol op in de Martinikerk bij 'Brocante onder de Martinitoren'. Daar wordt van 10:00 tot 16:00 uur een fair gehouden met onder andere spullen uit de stijlen Shabby Chic, Stoer & Industrieel, Romantisch & Liefelijk. Er wordt Franse muziek gespeeld en een natje en droogje is te halen op het terras. Entree: 5 euro. Meer info op de site.

Help jij mee opruimen?

De lente is in aantocht en dan beginnen de schoonmaakkriebels ook weer. Heb jij er ook last van? Dan kun je zaterdag helpen bij het opruimen in Nationaal Park Lauwersmeer. Al het zwerfvuil in het park is gevaarlijk voor de natuur en dat moet opgeruimd worden. Vele handen maken licht werk en je mag nu ook komen op plekken die normaal afgesloten zijn. Voor materiaal wordt gezorgd. Vanaf 09:00 uur ben je welkom bij activiteitencentrum Lauwersnest.

Open Dag De Jonge Onderzoekers

Een lampje laten branden met een kleine computer, een robot programmeren of met metaal, hout of papier aan de slag. Je kunt zaterdag een dagje komen kijken bij De Jonge Onderzoekers, van 10:00 tot 16:00 uur aan de Dirk Huizingastraat 13 in Stad. Vanaf 8 jaar kun je meedoen en de boodschap is: kijk, doe en ontdek! Meer info op de site.

Levend ganzenbord

Geen ganzenbord als gezelschapsspel op een tafel, maar juist in de natuur. Dat is zondag de bedoeling bij een jeugdexcursie van het Groninger Landschap in Noorderhoogebrug. Je gooit met een dobbelsteen en gaat van opdracht naar opdracht. Die hangen op het hele terrein bij het bezoekerscentrum Reitdiep. Deelname is gratis en alle leeftijden zijn welkom.

Veel plezier dit weekend!