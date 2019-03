Den Oudsten: 'Studenten kunnen ongebreideld drinken, dat moeten we voorkomen'

'We willen de excessen door toedoen van alcohol tegengaan. Dat willen we doen door strakke regels te maken en een controleprotocol opstellen zodat de studenten zich er ook aan houden', zegt burgemeester Peter den Oudsten.

Alcoholcultuur

Volgens het gemeentebestuur is er binnen bepaalde verenigingen een te sterke 'alcoholcultuur'. Door die cultuur ontstaan er volgens Den Oudsten dingen die je niet moet willen.

'Bijvoorbeeld dat er zoveel gedronken wordt dat mensen in hun eigen braaksel in de sociëteit liggen. Die blijven daar liggen terwijl er mensen aan de bar staan. Of mensen die waggelend de sociëteit uitlopen.'

Ik heb ze wel gezegd dat het namelijk niet voor de bühne is Peter den Oudsten - burgemeester Groningen

Cultuuromslag

De burgemeester wil het alcoholgebruik binnen de muren van studentenverenigingen dus flink veranderen. Met dit speciale project hoopt Den Oudsten op een cultuuromslag. Toch stonden niet alle aangesloten verenigingen te springen om mee te doen aan het project.

'Men moest er wel even aan wennen. Ik heb ze wel gezegd dat het namelijk niet voor de bühne is, het gaat ergens een beetje pijn doen.'

Den Oudsten benadrukt dat hij het niet zijn bedoeling is om het alcoholgebruik aan banden te leggen, maar hij wil de excessen als gevolg van het drinken van een borrel tegengaan.

'Op dit moment kan men ongebreideld doordrinken, dat men inderdaad volledig uit het lood en dronken de deur uitloopt. Ik denk dat we moeten voorkomen dat, dat nog langer gebeurd.'

We kunnen altijd nog iets met sluitingstijden doen, maar dat wil ik eigenlijk helemaal niet Peter den Oudsten - burgemeester Groningen

Sluitingstijden

De PvdA-burgemeester is vooralsnog niet van plan om sluitingstijden op te leggen. 'We kunnen altijd nog iets met sluitingstijden doen, maar dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Ik wil graag met ze op een volwassen manier kijken hoe we stapje voor stapje de situatie kunnen verbeteren.'



Het gemeentebestuur verwacht in mei concrete afspraken te presenteren.