Rondje Groningen: het gaat goed met Poekie

We hebben een update over Poekie, de eierbal komt weer eens langs in een landelijke lijst en de verwachtingen over de parlementaire enquête moeten we temperen volgens columnist Bert Wagendorp.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Door de berichten kan dit artikel wat langer laden dan andere stukken.

1) Het gaat goed met Poekie

Woensdag zat poes Poekie klem in de boom, maar hij is weer veilig thuis. En herenigd met zijn grote kameraad...

2) De eierbal op ....3

Wat is de lekkerste snack? Of zoals GeenStijl het zegt: 'de Favo Vette Bek'? Na de frikandel en de kroket is dat volgens heel Nederland de eierbal. Natuurlijk zeggen wij, niks meer aan doen.

3) Toeristisch plaatje

Denk je als buitenlander een foto te maken van een mooi, oud straatje in Groningen. Kijk je nog een keer...blijkt het een straat met raamprostitutie te zijn.

4) Dan deze maar

Deze plaat mag er ook zijn. Hulde!

5) 'Verwacht er niet te veel van'

Columnist Bert Wagendorp bespreekt in zijn column in de Volkskrant de aangekondigde parlementaire enquête over de gaswinning. Hij heeft er weinig vertrouwen in.

6) Cartoon

In de Telegraaf verscheen vandaag overigens deze cartoon van tekenaar 'Pluis'.

7) Onderweg

Deze joekel ligt nu nog vlak over de grens, maar is binnenkort in de Eemshaven te bekijken. Ga jij even koekeloeren?

8) Rainbow high in the sky

Aan het einde van de middag trokken donkere wolken over onze provincie, maar liet de zon zich ook nog even zien. En dan krijg je een regenboog. Fotograaf Jos Schuurman legde het mooie natuurverschijnsel vast in zijn woonplaats Ten Boer.

Rondje Groningen is er elke werkdag. Check ook ons archief mocht je er één gemist hebben.