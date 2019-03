Woningverkoop in Zuidhorn 'gaat als een tierelier'

Er is nog geen fundering gestort en er is nog geen steen gemetseld en toch zijn er al zestien van de negentien woningen verkocht op de nieuwbouwlocatie Westerburcht in Zuidhorn.

De woningen worden gebouwd aan de Fanerweg, op de plek waar jaren geleden zorgcentrum Westerburcht stond.

Stroomversnelling

Na de sloop van dat complex gebeurde er lange tijd niets, maar nu komt alles in een stroomversnelling. Vastgoedontwikkelaar Extenzo in Groningen gaat de woningen bouwen.

Het gaat om drie vrijstaande woningen en zestien halfvrijstaande woningen in de stijl van de jaren dertig.

Populair

Zuidhorn is hot qua woningbouw en -verkoop. In de nieuwbouwwijk Oostergast wordt druk gebouwd en vliegen de woningen over de toonbank en nu blijken ook de woningen op de Westerburcht-locatie zeer in trek te zijn.

Wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi van de gemeente Westerkwartier is dan ook in haar nopjes: 'In de voorbereiding op de commissievergadering in de raad heb ik nog contact gehad met de makelaar en daar werd gemeld dat de verkoop loopt als een tierelier. Daar ben ik heel blij mee.'

Westerburcht

De raad van Westerkwartier besprak in de commissievergadering het bestemmingsplan voor de Westerburcht-locatie. Alle fracties omarmden het nieuwbouwplan.

Over drie weken, tijdens de vergadering van 27 maart, neemt de raad een besluit over het bestemmingsplan.

