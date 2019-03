Geuko in Amerika: 'Ze denken dat ze hem weer aan het lopen krijgen'

Geuko tijdens zijn behandeling in Amerika (Foto: Gert Jan van Lang)

'Het gaat goed! Het is even aanpassen aan de tijd, maar we zijn redelijk gesetteld.' Het deels verlamde jongetje Geuko (6) uit Winschoten en zijn vader Gert Jan van Lang zijn nu bijna een week in Amerika.

'Ze denken dat ze Geuko weer aan het lopen krijgen, mits ze zijn rug weer aan de gang krijgen en de heupstabiliteit weer op orde. Dat zijn veelbelovende uitspraken', zegt Geuko's vader.

'Nog te vroeg'

Echte vooruitgang is nog niet te zien. 'Dat is nog te vroeg, we zijn hier nog geen week. Het is niet dat hij nu ineens van alles kan.'

Momenteel zit Geuko nog in een rolstoel en moet hij continu beademd worden.

'Nu krijgt hij lucht via een machine, met een slang in zijn keel. Het idee is dat zijn spier uiteindelijk gestimuleerd wordt om zelf adem te halen, zodat hij van de machine af kan. Dan gebruikt hij een kastje, ter grootte van je smartphone.'

Hoe zien de dagen eruit?

Geuko en zijn vader blijven in principe twee maanden in Amerika, waar een intensief programma wordt afgewerkt. 'Geuko volgt twee blokken fysiotherapie van twee uur per dag, waarin ook nog een blok ergotherapie van een uur. Daaromheen worden allerlei onderzoeken gepland, school, een beetje pedagogie.'

Geen taalbarrière

Alles gaat in het Engels, maar van een taalbarrière is geen sprake. 'Hij verstaat het wel, maar kan het nog niet spreken. Maar hij begrijpt alles wat ze zeggen.'

Dankzij een crowdfundingactie konden Geuko en zijn vader naar Amerika. De behandeling die hij daar krijgt, kan hij in Nederland niet krijgen.

'Ze nemen gewoon veel meer tijd, het is net een andere aanpak. Ze gebruiken de hulpmiddelen net even iets anders dan waar ze voor bedoeld zijn. En het is effectief.'

'De mensen hier zijn heel enthousiast en dolblij dat we er zijn, na twee en een half jaar werk. Het is heel apart, je bent zevenduizend kilometer bij ze vandaan, maar ze kennen ons al van alle verhalen.'

