Lopend Vuur: Scooters zijn een gevaar op de weg

Een scooterrijder in Stad rijdt door rood (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Veel weggebruikers ergeren zich aan scooters. Dat komt naar voren in een onderzoek van Veilig Verkeer Nederland (VVN).

Bijna de helft van de weggebruikers ervaart een onveilig gevoel door te hard rijdende scooterrijders,

Uit het onderzoek blijkt ook dat wij ons over het algemeen wel veilig voelen in het verkeer. Het onveilige gevoel, dat er ook is, komt door het gedrag van andere weggebruikers, te hard rijden, de al gememoreerde scooters en appende automobilisten.

Opgevoerd

VVN constateert dat scooters nog steeds worden opgevoerd, ook als het gaat om geluidloze elektrische scooters.

De organisatie pleit voor zelfregulering door de branche en slimme handhaving.

