Krantenbezorgers gezocht: 'Ik denk dat veel mensen niet weten wat de verdiensten zijn'

'Er zijn in Groningen, Drenthe en Friesland iedere dag 3500 mensen aan het werk om alle kranten op tijd op de deurmat te krijgen', zegt Jan Deen, hoofd Transport en Distributie van de NDC Mediagroep.

Economische groei

Het bedrijf zorgt ook voor de distributie van een aantal landelijke kranten, waaronder De Volkskrant, NRC en De Telegraaf.

Het is in deze tijd van economische groei erg lastig om voldoende personeel te vinden om al die kranten op tijd bij de abonnees te krijgen. Deen: 'Er is veel aanbod van werk. In de bouw en de horeca is een tekort aan arbeidskracht en dat geldt ook voor de krantenbezorgwereld'.

Bedum

Marjan Groen is in depothoudster van NDC in Bedum. Via haar schuur vinden iedere dag 1100 kranten de weg naar de brievenbus.

Behalve dat ze er voor zorgt dat de bezorgers hun kranten krijgen, brengt zij die zelf ook rond. Dat doet ze met veel plezier: 'Behalve als het heel glad is. Dan vind ik het minder'.

Vroeg wakker

Naast die afhankelijkheid van het weer (Jan Deen van NDC: 'We kunnen Nederland niet overdekken') is ook het vroege tijdstip waarop bezorgd moet worden voor sommigen een beletsel om een krantenwijk te nemen.

Groen is er inmiddels aan gewend: 'Ik sta iedere dag om half vier op. Als we op vakantie gaan, zit ik om half vijf op het balkon'.

Eén uurtje kranten rondbrengen verdient hetzelfde als drie uur vakkenvullen in de supermarkt Marjan Groen - krantenbezorgster

Verdiensten

Volgens Jan Deen staat tegenover die nadelen een groot voordeel: de verdiensten.

'Of je nu 15,16, 17 of 18 bent; iedereen krijgt het wettelijk minimum loon van een 21-jarige. Dat is ruim negen euro per uur. Eén uurtje kranten rondbrengen verdient hetzelfde als drie uur vakkenvullen in de supermarkt. Ik denk dat veel mensen dat niet weten'.

Deen hoopt met de campagne met name die goede verdiensten onder de aandacht te brengen.

Samenvoegen

Op langere termijn zullen andere maatregelen nodig zijn, verwacht Deen.

'Vroeger had je voor elke krantentitel een andere bezorger. Dat is al samengevoegd. Nu komt er nog iemand bij je brievenbus met een ochtendblad en er komt iemand met een weekblad, een ander komt met reclamefolders of post en dat zijn allemaal partijen die te maken hebben met dalende volume's. De toekomst is toch dat die dingen worden samengevoegd, want waarom zou je achter elkaar aan hollen?'