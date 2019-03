In Bourtange is er plek voor dieren 'met een rugzakje'

'De schapen komen nog, die staan nog op de oude locatie', zegt Hanneke Mol van het dierentehuis, dat tussen de vesting Bourtange en de Duitse grens ligt ingeklemd.

Brabantse in Groningen

Mol komt van oorsprong uit Breda, had jaren een dierenopvang in Friesland en is sinds drie maanden in onze provincie neergestreken. 'De Groningers zijn leuk! Dat verbaast me eerlijk gezegd', zegt ze lachend. 'Het is hier geweldig. Ongelooflijk hè?'

Dieren 'met een rugzakje'

De opgevangen dieren hebben bijna allemaal 'een rugzakje', zegt Hanneke. 'Patiëntjes, of senioren. Er zitten zelfs terminale dieren tussen. Die hebben de beste zorg nodig en die hebben ook recht op een goed leven. En dat krijgen ze hier.'

Zo is er een konijn met één oor. 'Die zat te klein gehokt. De moeder heeft bij alle drie de kinderen één oor afgebeten.'

'Normaal ten dode opgeschreven'

'Er is gewoon weinig zorg voor dat soort dieren. Normaal gesproken zijn ze ten dode opgeschreven. Dat zou je niet zeggen in Nederland, maar er is heel veel dierenleed. Nog steeds. Daarom doe ik dit, dat vind ik mooi.'

De school belde mijn ouders: jullie dochter praat niet Hanneke Mol

'Ik had niks met mensen'

Mol praat er vol enthousiasme over, maar de eerste achttien jaar van haar leven sprak ze amper. 'Dat zou je nu niet zeggen hè? Mijn ouders moesten altijd naar school, want dan werden ze weer gebeld: 'Jullie dochter praat niet.' Maar ik had gewoon niks met mensen, ik was alleen maar met de dieren bezig.'

Hulp gevraagd

Het kost tijd om alle dieren te verzorgen. Op dit moment heeft Mol hulp van twee vrijwilligers. Een van hen is Loes.

'Ik wil gewoon nóg meer geven aan dieren. Ik ben zelf ook één en al kat, kan je wel zeggen. Thuis heb ik zes katten en twee konijnen, toch wil ik daarnaast nog graag wat doen.'

Extra hulp is welkom. 'Mensen die écht hart hebben voor de dieren. Die staan hier op nummer één, daar moet je als vrijwilliger mee kunnen omgaan' zegt Mol. 'En ze moeten niet vies zijn van poetsen, want dieren verzorgen is heel veel schoonmaakwerk.'

Stichting Hanna

Het dierentehuis valt onder de Stichting Hanna, die door Mol is opgericht. 'Ik zoek een paar mensen voor hier, maar kan ook voor de stichting een paar mensen gebruiken. Die vanuit huis wat kunnen doen op de computer.'

Wie wil helpen, kan via de website of via Facebook contact opnemen.