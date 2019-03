Profclubs hoeven niet meer te bellen met Nienhuis

Leonard Nienhuis hoopte tot voor kort nog op een terugkeer in het betaald voetbal. De 28-jarige doelman uit Aduard was in oktober nog op stage bij NEC.

Nienhuis heeft onlangs een punt gezet achter z'n profloopbaan. 'Mij hoeven ze niet meer te bellen' is het antwoord van de 28-jarige doelman op de vraag of De Graafschap-trainer Henk de Jong hem al gebeld heeft. Bij de club uit Doetinchem raakte eerste keeper Hidde Jurjes afgelopen weekend geblesseerd.

Nienhuis over zijn antwoord: 'Het klinkt definitief en dat is het ook.'

FC Groningen, Veendam en Cambuur

Nienhuis doorliep de jeugd van FC Groningen en was twee jaar reservekeeper bij de hoofdmacht. Hij kreeg in de Euroborg geen speelminuten in de Eredivisie. Dat gebeurde later bij Cambuur wel. In Leeuwarden was hij drie seizoenen lang eerste keeper in de Eredivisie. Voor z'n periode bij de Friese club speelde hij nog één seizoen voor SC Veendam.

VV Aduard

Nienhuis gaat afbouwen bij de club waar het voor hem allemaal begon. 'Ik voetbal nu lekker in het dorp bij VV Aduard 2000. Ik ben er nog niet helemaal uit of ik keeper blijf of dat ik veldspeler word. Alle opties staan nog open.'

