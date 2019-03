Groningers naar Special Olympics World Games: 'Onze medaillekansen zijn best wel groot'

Meer dan zevenduizend sporters met een verstandelijke beperking uit 170 landen strijden daar vanaf volgende week tegen elkaar om de medailles.

Bekijk hieronder Team NL.



Groningse coach

Coach van het bowlingteam is Bart Beijring. Hij is jarenlang vrijwilliger bij De Brug, de organisatie voor sport en bewegen voor mensen met een (verstandelijke) beperking in Groningen. 'Toen dit langskwam, ben ik gevraagd om mee te gaan. Ik had wel bedenktijd gevraagd, maar toen keek mijn vrouw me aan en zei: moet je daar over nadenken?'

Rollercoaster

De Special Olympics World Games beginnen op 14 maart. 'De eerste week gaan we met heel Team NL wat toeristische dingen bekijken. Ik denk dat we veel indrukken op gaan doen. Dat wordt één grote rollercoaster.'

Medaillekansen

De medaillekansen zijn volgens Beijring best wel groot. 'Eerst worden de niveaus bepaald, dus mensen van hetzelfde niveau komen tegen elkaar uit. Het is allemaal gelijkwaardig en daardoor worden de kansen wel groter.'

