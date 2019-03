Oldambtsters storen zich steeds vaker aan zwerfafval

Inwoners van de gemeente Oldambt doen steeds vaker hun beklag over zwerfafval. Het aantal klachten daarover is in drie jaar tijd toegenomen met ruim 52 procent.

Het gaat daarbij om klachten over afval langs de weg, in of naast blikvangers en openbare prullenbakken en naast ondergrondse containers.

In 2016 kwam 241 keer een klacht over zwerfafval binnen bij de gemeente Oldambt. Dat aantal steeg in 2017 naar 284 en in 2018 naar 367.

Volle zakken in de blikvangers

Wat vooral in het oog springt zijn de blikvangers die regelmatig vol liggen met vuilniszakken.

'Wij hebben te maken met een aantal probleemlocaties, vooral in Winschoten', laat een woordvoerder weten. Dat zou er volgens haar mee te maken kunnen hebben dat daar minder sociale controle is dan in de omliggende dorpen.

De zakken worden in de blikvangers gegooid, omdat het geld scheelt. Inwoners van de gemeente Oldambt betalen 5,20 per lediging van een volle grijze container van 240 liter. Inwoners met een grijze container van 140 liter betalen drie euro per lediging.

Blikvangers

Hoe vaak de gemeente afvalzakken uit de blikvangers moet plukken wordt niet geregistreerd. Woordvoerder: 'Collega's van de buitendienst geven aan dat het toeneemt. Er wordt wel op gehandhaafd. De buitendienst trekt de vuilniszakken open om te kijken of er adresgegevens in zitten.'

Vindt de buitendienst adresgegevens, dan worden die doorgegeven aan de buitengewone opsporingsambtenaren (boa). Oldambt: 'De boa's bellen bij de mensen aan. Zij riskeren dan een boete van 95 euro plus administratiekosten.'

Meer problemen



Maar er is nog een ander trucje om euro's te besparen. De gemeente merkt dat inwoners steeds vaker afval dat in de grijze container hoort, in de andere containers stoppen. De containers voor groen, plastic en papier worden namelijk gratis geleegd.

Als de gemeente er achter komt wie regelmatig grijsafval in andere containers stopt, krijgt hij of zij een bezoekje van de coach Woordvoerder gemeente Oldambt

Daarvoor heeft Oldambt een afvalcoach in dienst. 'Als de gemeente er achter komt wie regelmatig grijsafval in andere containers stopt, krijgt hij of zij een bezoekje van de coach. De afvalcoach wijst de mensen er op wat in welke container moet.'

'Geen overlast'

Ondanks de stijging van meer dan vijftig procent, ziet wethouder Bard Boon geen problemen.

'Het is geen overlast. Het hoort niet, maar ik heb liever dat zij het in een blikvanger gooien dat gewoon langs de weg kwakken. Als het nou in sloten en bossen wordt neergelegd is het anders, maar ik wil het niet groter maken dan het is.'

