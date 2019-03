'Provincie is bijna 800.000 euro kwijt aan wachtgeld'

Het actualiteitenprogramma heeft bij alle provincies gegevens over de wachtgeldvergoedingen opgevraagd. Dat is de vergoeding die oud-bestuurders krijgen als ze vertrekken uit hun functie.

Groningen

Met 797.124 euro staat Groningen op plek vijf. Flevoland is het meeste geld kwijt met bijna 1,5 miljoen.

Het is niet duidelijk aan wie de vergoeding is uitgegeven, omdat de provincies alleen anonieme gegevens hebben gedeeld.

De provincie Drenthe staat onderaan met 215.024 euro, uitgegeven aan vier oud-gedeputeerden. Ook Friesland betaalde een stuk minder: 263.644 aan ook vier oudgedienden.

Landelijk

In totaal werd er landelijk bijna acht miljoen euro uitgekeerd en ontvingen 76 voormalig provinciebestuurders een wachtgelduitkering.

Gemiddeld kregen zij iets meer dan 100.000 euro per persoon in de afgelopen vijf jaar. Een afgezwaaide gedeputeerde uit de provincie Flevoland kreeg het hoogste bedrag in vijf jaar tijd: ruim 375.000 euro.



De wachtgeldregeling is de afgelopen jaren al een aantal keer versoberd. Zo is de duur van de periode waarbinnen oud-politici wachtgeld ontvangen verkort naar drie jaar en twee maanden. Dat komt overeen met de maximale duur van een WW-uitkering. Ook is er een sollicitatieplicht. Desondanks leidt de wachtgeldregeling al jaren tot kritiek.