Feest! Eerste aardbevingsbestendige huurwoningen in Appingedam zijn klaar

28 gloednieuwe aardbevingsbestendige huurwoningen zijn donderdag opgeleverd in de Klaas Bosstraat in Appingedam. De straat was jarenlang een gapend gat in de wijk Opwierde. Tien jaar geleden werden daar al huizen gesloopt.

'Een mijlpaal', noemt directeur Gerke Brouwer van Woongroep Marenland het. 'Dit zijn de eerste aardbevingsbestendige huurwoningen die wij gebouwd hebben.'

Treintje

Met de realisatie van de huizen in de Klaas Bosstraat komt ook een treintje op gang. Brouwer: 'Hier zitten nu zestien gezinnen uit de Emmastraat. De woningen daar zijn bijna allemaal gesloopt. Er zijn ook vier gezinnen uit de Patrimoniumstraat. Daar wordt ook gesloopt en er zijn nog zes gezinnen uit Opwierde en eentje uit Spijk. We bouwen voor de sloop aan, waardoor mensen maar één keer hoeven te verhuizen.'

Grote opgave

Brouwer ziet de 28 woningen in de Klaas Bosstraat als de start van een heel grote opgave. 'De komende drie jaar staat ons de sloop en nieuwbouw van zo'n 250 woningen te wachten. Opwierde Zuid is daar een mooi voorbeeld van. In Opwierde Zuid gaan we 164 woningen aanpakken.'

Feestje

De oplevering van de nieuwe huurwoningen wordt gevierd met buurtbewoners. Vanwege de harde wind en de regen is het feestje verplaatst van tenten in de Klaas Bosstraat naar de Molukse kerk. Mevrouw Nieboer die sinds enkele maanden in één van de nieuwe huizen woont, geniet van een kopje soep. 'De woning bevalt heel goed. Ze is levensloopbestendig, dus we hebben nu een slaap- en badkamer beneden.' Toch zit er volgens haar wel een minpunt aan de woning: 'We hebben er wel een heel grote tuin bij'.

