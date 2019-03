Robben na één dag opnieuw geblesseerd

Arjen Robben is opnieuw geblesseerd (Foto: ANP)

De vreugde over de terugkeer van Arjen Robben bij Bayern München is van korte duur. Een dag nadat de Bedumer de groepstraining had hervat, is hij toch weer geblesseerd uitgevallen.

Robben heeft last van een pijnlijke kuit, zei trainer Niko Kovac donderdag. De blessure van de voetballer lijkt niet heel ernstig.

'Maar het is uitgesloten dat Arjen mee kan spelen', aldus Kovac over de komende thuiswedstrijden tegen VfL Wolfsburg (zaterdag voor de competitie) en Liverpool (woensdag in de achtste finales van de Champions League).



Sinds november aan de kant

Robben staat al sinds eind november aan de kant met een bovenbeenblessure. Begin februari sloot Robben ook al even aan bij de selectie van de Duitse kampioen, maar dat was van korte duur. Hij bleef last houden.



