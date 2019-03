Internationale Vrouwendag: 'In Groningen kan het veel beter'

In het kader van Internationale Vrouwendag brengt zij daarom vrijdag een bezoek aan Groningen. Daarbij overhandigt ze het boek '1001 vrouwen uit de twintigste eeuw' aan het RUG-bestuur.

Grote werkgevers

Het valt Jongerius op dat bij de grote werkgevers in Groningen, die ook nog publieke doelstellingen nastreven, het vrijwel alleen mannen zijn die de dienst uitmaken:

Open brief

Aangezien de RUG momenteel een vacature heeft voor een nieuwe Rector Magnificus, was dit voor Jongerius aanleiding om een oproep te doen aan de universiteit voor meer diversiteit in de top. Dat deed ze met een open brief en een oproep op social media.

Inmiddels heeft de RUG in de vacaturetekst een zin toegevoegd dat 'bij het vormen van het team rekening wordt gehouden met diversiteit'.

Jongerius vindt dit echter nog niet genoeg. Zij wil het commitment van de RUG dat zij, net als andere universiteiten, een geschikte vrouw zoeken voor hun College van Bestuur.

Andere universiteiten

De Europarlementariër maakte voor de gelegenheid ook een vergelijking met besturen van andere universiteiten:

Positieve discriminatie

Dit onderwerp gaat Jongerius erg aan het hart. Ooit is zij zelf via positieve discriminatie bij de FNV binnengekomen, via een advertentie bij Vervoersbond FNV. Daar werd ze de eerste vrouwelijke vakbondsleider ooit.

Om de positie van vrouwen te verbeteren heeft ze jarenlang in het bestuur van Atria (Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis) gezeten. Dat deed ze tot voor kort.