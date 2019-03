Buijs blij met steun supporters richting uitduel tegen Utrecht

Op dit moment reizen er 374 supporters mee naar de uitwedstrijd tegen Utrecht. Tien jaar geleden was het voor het laatst dat er zoveel meegingen.

Niet allemaal fit

Buijs kan vrijdag in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht niet beschikken over een geheel fitte selectie.

Django Warmerdan is nog steeds afwezig vanwege een blessure en Ritsu Doan is geschorst. De Japanner heeft na de winterstop nog niet het niveau van daarvoor en oververmoeidheid kan daarbij een rol spelen volgens Buijs.

'Hij was de laatste twee wedstrijden niet goed genoeg. We waren gewend dat hij altijd wel een zeven speelde, maar dat is natuurlijk niet het geval. Hij heeft eigenlijk ook nog geen moment rust gehad en daarom heeft hij nu even tot maandag vrij', aldus Buijs.

Memisevic

Samir Memisevic is ook nog een twijfelgeval. De verdediger annex middenvelder was tegen VVV niet beschikbaar vanwege een blessure en het is nog niet duidelijk of hij morgen van de partij is.

'Samir heeft gister een gedeelte van de training mee kunnen doen en het is mede afhankelijk van de training van vanmiddag of hij er morgen bij is. Hij zal in ieder geval alles mee moeten doen als hij wil spelen', zegt Buijs.

Als Memisevic zelf aangeeft dat hij kan starten dan zal hij waarschijnlijk ook in de basis beginnen.

Underdog

Buijs denkt dat de buitenwacht FC Utrecht als favoriet ziet.

'Ze spelen thuis en staan boven ons. Ik ben ervan overtuigd dat als we ons niveau halen, we met een positief resultaat Utrecht kunnen verlaten', besluit Buijs.

