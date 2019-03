Voor de tweede keer is beeld van De Scheuvelloper gestolen (update)

Het beeld 'De Scheuvelloper' is verdwenen bij de haven in Scheemda. Kunstenaar Marten Grupstra vreest dat zijn beeld is gestolen.

Dit is niet de eerste keer. Een andere versie van het beeld werd in december 2008 gestolen en is nooit teruggevonden. Grupstra maakte een jaar later een nieuw beeld, dat sindsdien bij de haven stond.

Beduusd

Grupstra is er beduusd van. 'Ik snap er niks van. Hoe ze dit voor mekaar hebben gekregen. Ik ga zo even kijken', laat de beeldend kunstenaar weten.

Oldambtrit

De Scheuvelloper is een bronzen beeld, dat op een sokkel aan de Diepswal in Scheemda stond. Het is een eerbetoon aan alle deelnemers aan de Oldambtrit. Deze Oost-Groninger schaatsklassieker werd in 1996 voor het laatst verreden.

De gemeente Oldambt gaat aangifte doen van diefstal.

Lees ook:

- Scheemda heeft nieuwe Scheuvelloper

- Beeld 'De Scheuvelloper' in Scheemda gestolen