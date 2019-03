Ten Boer krijgt de Noorderkrant terug

Dat was veel Ten Boersters tegen het zere been. Zij kregen in plaats van de Noorderkrant de Groninger Gezinsbode. 'Het begint bij de stad en het gaat nog steeds over de stad', zei Huup Reuver, voorzitter van Dorpsbelangen Ten Boer daarover.

Afhalen

Uitgever NDC Mediagroep kreeg meerdere klachten binnen over het gemis van de krant.

Overigens was de Noorderkrant nog wel op twee locaties af te halen: bij de bibliotheek in Ten Boer en de Agrishop in Garmerwolde.

Mededelingen

In eerste instantie was NDC van plan om in de Groninger Gezinsbode meer berichten te plaatsen over Ten Boer en omgeving. Uiteindelijk is er naar aanleiding van de klachten toch voor gekozen om de Noorderkrant weer te gaan bezorgen.

Dat betekent dat de Groninger Gezinsbode daar niet meer op de mat valt. De pagina met gemeentelijke mededelingen wordt vanaf volgende week ook in de Noorderkrant gepubliceerd.

