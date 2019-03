Slachtoffer ontvoering No Surrender: 'Mijn leven is over, ik ben alles kwijt dankzij jullie'

'Mijn leven is over. Ik ben alles kwijt, dankzij jullie.' Dat zei één van de slachtoffers die door motorclub No Surrender is mishandeld, afgeperst en ontvoerd donderdag op de tweede dag van zitting in het proces tegen zeven leden van de motorclub.

De slachtofferverklaring was van te voren opgenomen. Tijdens de zitting werd het geluidsfragment afgespeeld. Het slachtoffer volgt de zitting, uit veiligheidsoverwegingen, vanuit een andere zaal in de rechtbank.

Bang

'Altijd over m'n schouder kijken, bang dat ik neergeschoten wordt. Slapen lukt me niet. Steeds zie ik weer het trappen tegen m'n hoofd, het bloed op de muur, de druppels op de bank', aldus het 47-jarige slachtoffer.

Het voormalig lid van No Surrender werd in november 2016 ernstig mishandeld in een woning in Eelde. Volgens justitie werd er gedreigd om z'n vingers af te knippen. Ook werd er gedreigd om zijn tatoeage van No Surrender met een strijkijzer weg te branden. Het slachtoffer werd uiteindelijk half naakt gedumpt op een landweggetje in Glimmen.

Ik dacht, het is gedaan met m'n leven Slachtoffer

'Steeds weer die woorden'

'Ik zie steeds weer hoe jullie de woonkamer binnenstormen. Steeds weer die woorden, ik maak je dood kankermongool. Ik dacht: m'n leven houdt hier op. Steeds dacht ik, nu klinkt er een knal en val ik dood op de vloer. Ik dacht, het is gedaan met m'n leven.'

'In Glimmen heb ik onder bedreiging van een mes m'n kleding uitgedaan. Ik heb in de buurt aangebeld bij een huis, waarna de politie en een ambulance werden gebeld.'

Leven niet zeker

Maar ook in het ziekenhuis was hij z'n leven naar eigen zeggen niet zeker. 'Ik lag in het UMCG, waar een van de leden van No Surrender werkt. Maar geen omerta (geheimhoudingsplicht, red.) meer voor mij. Ik hoop dat ik met mijn aangifte bereik dat mensen wel twee keer nadenken voordat ze zich aanmelden bij een dergelijke club.'

'M'n leven bestaat uit verstoppen en angst', aldus de 47-jarige Stadjer. Die angst raak ik nooit meer kwijt. Ik ben niemand meer. Ik ben kapot van binnen, m'n leven is met een gummetje uitgewist. Het is jullie gelukt om iemand te vernietigen. Ik heb niets meer, en dat alles dankzij jullie.'

Getuigenbescherming

Het slachtoffer zit tegenwoordig in een getuigenbeschermingsprogramma. Zijn advocaat eiste donderdag een schadevergoeding van 65.000 euro wegens materiële- en immateriële schade.

