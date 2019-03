Slachtoffer afpersing No Surrender eist contact- en omgevingsverbod

Eén van de twee slachtoffers die door motorclub No Surrender is mishandeld en afgeperst eist een contact- en omgevingsverbod. Ook eist hij een schadevergoeding van 4.000 euro.

Dat bleek donderdag op de tweede dag van het proces tegen zeven leden van No Surrender wegens mishandeling afpersing en ontvoering.

Het verbod is gericht tegen twee van de zeven verdachten die destijds lid waren van het chapter Groningen.

Afpersing

De mannen zouden het slachtoffer, waarvan justitie de leeftijd en woonplaats uit veiligheidsoverwegingen niet bekend maakt, tussen juni en november 2016

hebben afgeperst.

Het slachtoffer zou volgens het Openbaar Ministerie met bad standing uit de club zijn gezet, maar beide verdachten ontkennen dat. 'Hij had z'n contributie al anderhalf jaar niet betaald. Het was geen boete vanwege een bad standing ofzo.'

'En hij moest z'n hesje nog inleveren', vertelt de 35-jarige verdachte uit Assen. Hij was destijds sergeant at arms bij No Surrender. 'Dat had hij geleend van de club. Als je geld hebt dan koop je zelf een hesje, heb je geen geld dan kun je er één lenen.'

'Zelf aangegeven'

Als sergeant at arms was de verdachte verantwoordelijk voor de beveiliging, en de orde en discipline binnen de club. 'Wanneer wordt iemand nu met bad standing uit de club gezet?', wil de rechter weten.

'Daar geef ik geen antwoord op. Hij had zelf aangegeven dat hij niet verder wilde als lid van de club.'

Wat moet ik ervan zeggen, klinkklare onzin, die man kan zo naast meneer De Uil gaan zitten Verdachte

'Onzin'

De overdracht van het hesje vindt uiteindelijk plaats op de parkeerplaats van voetbalclub Gruno aan de Zilverlaan in de stad. Daarbij zou het slachtoffer zijn geschopt en geslagen.

Maar de verdachten ontkennen: 'Wat moet ik ervan zeggen, klinkklare onzin, die man kan zo naast meneer De Uil gaan zitten.'

'Ik moest snel betalen anders zouden de gevolgen niet te overzien zijn', aldus het slachtoffer tegenover de politie. Het geld werd uiteindelijk in gedeelten betaald. De ene keer 800 euro, dan weer 500 euro.

Het slachtoffer haalde het geld onder meer uit de kas van zijn oom, die fruit verkoopt op de markt in Groningen.

Ik heb de tol betaald, het hesje wordt niet meer gedragen Verdachte

'De maat was vol'

In november 2016 doet het slachtoffer uiteindelijk aangifte. 'De maat was vol'. Opvallend genoeg wisten de verdachten dat hij met de politie sprak, zo bleek donderdag. 'Hoe wist u dat hij contact had met de politie?', wilde de rechter weten. 'Een wilde gok', aldus één van de verdachten.

Beide verdachten zijn naar eigen zeggen geen lid meer van No Surrender. Al heeft één van de twee zijn hesje nog niet ingeleverd. 'Ik was een fanatiek lid, was altijd op de club aanwezig. Maar ik heb de tol betaald, het hesje wordt niet meer gedragen', aldus de 38-jarige Stadjer.

Het Openbaar Ministerie komt vrijdag met de eis tegen de voormalig leden van No Surrender.

