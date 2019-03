Brave New World 2.0 in première: moderne technieken in de hoofdrol

Brave New World 2.0 gaat in première in de Groninger Stadsschouwburg. (Foto: René Walhout/RTV Noord)

Wat betekenen algoritmes, robots en kunstmatige intelligentie voor de toekomst van de moderne mens? Dat is de vraag die regisseur Guy Weizman van het Noord-Nederlands Toneel onderzoekt in de nieuwe voorstelling Brave New World 2.0.

De voorstelling met veel dans en muziek gaat zaterdagavond in de Stadsschouwburg van Groningen in première.

Brave New World dichterbij dan ooit

De titel van de voorstelling verwijst naar het in 1932 verschenen boek van de Britse schrijver Aldous Huxley. In Brave New World schetst de schrijver een toekomst waarin nieuwe technologische ontwikkelingen de hoofdrol spelen.

Met zijn dystopische roman waarschuwde Huxley voor de gevolgen van moderne technieken voor de mens. Door hedendaagse ontwikkelingen rond algoritmes, kunstmatige intelligentie en robotica lijkt de wereld van Brave New World dichter bij dan ooit.

Rode en witte zone

Weizman neemt ons in Brave New World 2.0 mee naar een wereld die geleid wordt door het bedrijf Humanite. Die wereld is verdeeld in een rode en een witte zone. Gedraag je je volgens de normen van de baas van Humanite, gespeeld door Bram van der Heijden, dan kom je in de witte zone. Ben je dwars? Dan word je verbannen naar de rode zone.

Liefde van haar ouders

Actrice Bien de Moor speelt Alex in de voorstelling. 'Ze is een vrouw die zich uit de rode zone heeft opgewerkt naar de witte', vertelt ze tijdens één van de repetities.

'Ze heeft een bepaalde status bereikt, maar je merkt ook dat ze in die georganiseerde witte zone eenzaam is, dat ze de liefde van haar ouders mist.'

Actrice Bien de Moor (Foto: René Walhout/RTV Noord)



Wie trekt er aan de touwtjes?

Hoewel De Moor nog maar sinds kort over een smartphone beschikt, denkt ze dat kunstmatige intelligentie al verder in ons leven is doorgedrongen dan we zelf door hebben.

'Neem al die verhalen die we horen over Facebook, het zit al in ons leven. Of ik dat beangstigend vind? Al die uitvindingen zijn geweldig, maar het gaat erom wat je ermee doet en wie er aan de touwtjes trekt.'

'Ik zou zo'n robot aanschaffen'

Danser Harold Luya is een robot in Brave New World 2.0. 'Ik speel robot Lucy en ben in dienst van Humanite. Ik ben er voor de rouwverwerking. Als een familielid of vriend is overleden, dan ben ik degene die er voor de nabestaanden is, die ze opvrolijkt,' legt Luya uit.

Zelf ziet de danser de toekomst van robots en kunstmatige intelligentie met vertrouwen tegemoet. 'Stel dat ik een robot kan krijgen die precies weet wat voor eten ik wil, wat voor kleren ik aan wil trekken, hij weet hoe hij mij aan het lachen kan krijgen en alles van me weet? Ik zou dat niet heel erg vinden, ik zou 'm aanschaffen.'

Danser Harold Luya (Foto: René Walhout/RTV Noord)



Nationaal Interdisciplinair Theater Ensemble

Brave New World 2.0 is een voorstelling waarin het NNT samenwerkt met de dansers van Club Guy & Roni en het Haagse Asko|Schönberg-ensemble. Samen noemen ze zich NITE, dat staat voor Nationaal Interdisciplinair Theater Ensemble.

Komende donderdag en vrijdag zijn de try-outs. Zaterdagavond is de première.