Camera langs de A7 blijft nog 'eventjes' staan

Rijkswaterstaat laat donderdag weten dat het niet om een camera van de Inspectie van Leefomgeving en Transport (ILT) gaat, maar om hun eigen camera.

Gevaarlijke stoffen

Veel automobilisten dachten in eerste instantie dat het om een nieuwe flitspaal zou gaan, maar na een belronde van RTV Noord met meerdere instanties bleek dit niet zo te zijn. De camera registreert namelijk vrachtwagens die gevaarlijke stoffen vervoeren. Zulke vrachtwagens dragen een kenmerkende oranje plaat.

Het oranje bord dat aangeeft dat een vrachtwagen gevaarlijke stoffen vervoert. (Foto: Lex van Lieshout/ANP)



Opgelucht ademhalen

'Ik kan me goed voorstellen dat mensen denken dat het om een flitspaal gaat', zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. 'Maar mensen kunnen opgelucht ademhalen. Het gaat om een tijdelijke registratie van het vervoer van gevaarlijke stoffen, die tot en met dinsdag duurt.'

Twee keer per jaar

De overheidsinstantie gebruikt de informatie om in kaart te brengen hoe gevaarlijke stoffen worden vervoerd en hoe vaak dit voorkomt. Deze registratie vindt volgens Rijkswaterstaat twee keer per jaar plaats: in het voorjaar en in het najaar. De camera's worden dan op meerdere plekken in het land opgesteld.

