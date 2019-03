Westerkwartier krijgt Friese verkiezingskrant in de bus

Jan Been

De krant zat als bijlage bij het weekblad Westerkwartier.

Friese waterschap

Yvonne Zoer van de Noordelijke Dagblad Combinatie (NDC): 'De verkiezingskrant is gemaakt door de provincie Fryslân en het Wetterskip Fryslân. Wij hebben hem in hun opdracht gedrukt en verspreid als bijlage bij ons weekblad.'

'De bijlage had volgens ons eigenlijk alleen bezorgd moeten worden in het deel van de gemeente Westerkwartier dat valt onder het Friese waterschap. Maar de provincie en het Wetterskip hebben ervoor gekozen om de verkiezingskrant in het hele verspreidingsgebied van het Westerkwartier te verspreiden.'

De krant is bij duizenden huishoudens in de gemeente Westerkwartier bezorgd en velen zullen hem waarschijnlijk ongelezen bij het oud-papier doen.

Geen Groningse variant

Overigens hoeven de inwoners van het Westerkwartier niet te wachten op een verkiezingskrant van de provincie Groningen of van het Waterschap Noorderzijlvest, want die organisaties brengen geen verkiezingskrant uit.

