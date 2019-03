Studenten moeten minder aan de drank, maar hoe?

Een alcoholconvenant moet het alcoholgebruik bij studentenverenigingen in Groningen terugdringen. (Foto: Toussaint Kluiters/ANP)

Acht Groningse studentenverenigingen werken aan een alcoholconvenant om het drankgebruik onder leden terug te dringen. Welke maatregelen komen daar in te staan? En gaan studenten zich daar wel aan houden?

Burgemeester Peter den Oudsten pleitte woensdag voor 'strakke regels' rond alcoholgebruik binnen studentenverenigingen. Dat idee stamt onder meer uit gesprekken die de gemeente voerde met het bestuur van Vindicat, vertelt gemeentewoordvoerder Hans Coenraads.

'De bekende voorbeelden kent iedereen wel, maar door de incidenten bij Vindicat zijn we wel meer over dit onderwerp gaan nadenken. Vanuit daar is dit initiatief ontstaan.'

In de startblokken

Omdat het project nog in de startblokken staat, wil de gemeente nog niet vooruitblikken op de inhoud van het convenant. Verder dan 'strakke regels' komen we dus niet.

Ook de deelnemende verenigingen - Vindicat, Albertus Magnus, Bernlef, Cleopatra, Dizkartes, GSV, Navigators en Unitas - mogen daar niets over zeggen. Zij verwijzen naar Contractus, het overkoepelend orgaan van Groningse studentenverenigingen.

Verbeterpunten aangekaart

Die organisatie zegt sinds december 2018 bezig te zijn met het opstellen van het alcoholconvenant, samen met de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool. Over het belang van het project kan Contractus-woordvoerster Rianne Lukkien echter maar weinig vertellen.

'We hebben de vraag gekregen vanuit de gemeente en zijn welwillend het proces ingegaan. Daarbij zijn verschillende sessies gehouden omtrent verantwoord alcoholgebruik. Hierbij is er informatie uitgewisseld en zijn potentiële verbeterpunten aangekaart. In samenwerking wordt gekeken hoe deze punten kunnen worden uitgewerkt en geïmplementeerd.'

Groningen loopt voorop

Bij de Landelijke Kamer van Verenigingen worden we een stuk wijzer. Deze organisatie behartigt de belangen van 47 studentenverenigingen, waaronder Vindicat, Albertus, Dizkartes, Unitas en Cleopatra. Volgens voorzitter Iris van Noort past de stap van Groningen in een landelijk beeld.

'Alle studentensteden zijn bezig met verantwoord alcoholgebruik. Dat komt mede door de afspraken uit het Nationaal Preventieakkoord om overmatig alcoholgebruik in de maatschappij tegen te gaan. Maar Groningen wordt wel één van de eerste studentensteden met een concreet plan.'

Met een alcoholvrij biertje kun tijdens je tentamenweek toch naar de sociëteit en de volgende dag weer vroeg studeren Iris van Noort - Voorzitter Landelijke Kamer van Verenigingen

Meer alcoholvrij

Volgens Van Noort is het niet moeilijk te bedenken welke maatregelen het Groningse convenant zoal zullen bevatten. Zo zal er meer voorlichting over het onderwerp komen, maar moet ook het drankaanbod eraan geloven.

'Eén van de grootste stappen is het promoten van alcoholvrij en alcoholarm bier. Dat slaat al steeds meer aan onder studenten. Op die manier kun tijdens je tentamenweek toch naar je sociëteit en de volgende dag weer vroeg naar de UB om te studeren.'

Gaat dat werken?

Regels afspreken is één ding, ze ook naleven iets heel anders. Laten studenten straks echt hun biertje of mixdrankje staan omdat ze zich anders niet aan het convenant houden? Volgens Hans Coenraads van de gemeente is het daarom belangrijk dat verenigingen zelf actief meedenken.

'Zij zijn immers degene die het convenant moeten uitvoeren. De lijst met maatregelen willen we straks eerst voorleggen aan externe deskundigen, zoals gedragswetenschappers en andere mensen uit het veld. Die kunnen beoordelen in hoeverre de voorgestelde maatregelen gaan werken.'

'Eerstejaars goede manieren leren'

Van Noort heeft er alle vertrouwen in dat de regels voor een cultuuromslag onder Groningse studenten zullen zorgen. De jaarlijkse verse aanwas van leden helpt daarbij.

'Dat grote verloop binnen verenigingen is een voordeel. Als je de eerstejaars elk jaar meteen goede manieren aanleert, kun je er snel voor zorgen dat de hele cultuur in die richting gaat.'

