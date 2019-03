Proef in onze provincie met trein op automatische piloot

De testtrein gaat komende week meerdere keren rijden. Eind vorig jaar deed ProRail al een test met een zelfrijdende vrachttrein op de Betuweroute tussen de Maasvlakte en de Duitse grens.

Machinist wel aanwezig

De testtrein is uitgerust met een systeem dat de taken van de machinist overneemt. De machinist is nog wel op de trein aanwezig.

