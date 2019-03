Het succes van de Durfpoli: 'Confrontatie is het toverwoord'

Angst voor spinnen, clowns of kleine ruimtes? De Groningse Durfpoli helpt kinderen en jongeren van hun angststoornis af. De poli is zo succesvol dat het project wordt verlengd.

'Confrontatie is het toverwoord. Als je continu dingen uit de weg gaat waar je bang voor bent, leer je er ook niets over', zegt projectleider Rachel de Jong.

Geheim van het succes

De Durfpoli is een samenwerking tussen Accare en de Rijksuniversiteit Groningen. Inmiddels is de grens van honderd aanmeldingen gepasseerd en zijn er ook poli's in Friesland en Drenthe. Het succes van de aanpak verklaart De Jong als volgt:

'We werken met een heel kort traject van drie afspraken, waarbij mensen echt aan het werk gaan met hun angst. Dus door echte spinnen te gebruiken en die niet te vermijden. Als ouder heb je van nature de neiging om kinderen te beschermen, maar als je de confrontatie op zoekt gaat de angst over.'



Fruitvrees

Tijdens haar werk komt De Jong de meest uiteenlopende angststoornissen tegen. De opvallendste?

'Een jongen was bang voor fruit. Hij durfde het niet te eten en kon er zelfs niet in de buurt zijn. Hij kon dus ook niet naar de supermarkt en had thuis fruitvrije zones. Inmiddels durft hij het wel te eten. Twee andere jongens waren bang voor mensen met geamputeerde ledematen. Dat kun je je dan nog wel voorstellen.'

Niet meer bang

Eén van de geholpen kinderen is Nura. Zij was als de dood voor spinnen, maar liet zich met succes behandelen.

'Ik was zo bang voor spinnen dat ik een kamer, waar er eentje had gezeten, drie weken later nog niet in durfde. Nu laat ik ze nog steeds liever niet over mijn hand lopen, maar het is wel veel beter geworden.'