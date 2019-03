Gerry krijgt bevingsbestendig huis, buurvrouw Aniëla moet wachten

De versterking van huizen in het aardbevingsgebied zorgt op steeds meer plekken voor scheuren in de samenleving. Zo ook aan de Ploegersweg in Middelstum.

Aniëla Sirks woont met haar gezin in een hoekhuis. Geen verhoogd risico, liet de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) enkele maanden terug weten. Het blok daarnaast - exact dezelfde soort woningen - moet worden gesloopt en herbouwd.

Hoe kan dat?

Versterking zelf regelen

Het is drie jaar geleden als de NCG met een nieuw initiatief komt: Heft in Eigen Hand. Daarmee kunnen woningeigenaren hun huis zelf laten versterken, als dat nodig is. Ze regelen op eigen initiatief gesprekken met aannemers, architecten en gemeenten.

Eén van de bewoners van een blok van vijf huizen aan de Ploegersweg heeft daar wel oren naar en krijgt al snel medebewoners mee, waaronder Gerry Poort. Na veel gesprekken en berekeningen blijkt dat het blok van vijf huizen gesloopt en herbouwd moet worden.

Onzekerheid

Aniëla hoopte zich ook aan te kunnen sluiten bij Heft in Eigen Hand, maar het project was al vol met vijftig particuliere woningeigenaren. Ze valt nu onder de nieuwe versterkingsaanpak. Daardoor weet ze nog altijd niet waar ze aan toe is.

'Dan zit je te wachten, al twee jaar lang in onzekerheid. Zeker als je hoort dat de woningen vijf meter hiernaast onveilig zijn, dan doet dat wel wat met je', zegt Aniëla.

Gerry snapt dat gevoel: 'Het is niet eerlijk. Ons huis is niet goed, maar je maakt mij niet wijs dat de rest wel goed is.'

'Geen verhoogd risico'

De kans dat de andere huizen van hetzelfde type wel worden aangepakt, lijkt met de dag kleiner te worden. Aniëla kreeg eind vorig jaar te horen dat haar huis geen verhoogd risicoprofiel heeft. Ze is daarmee als één van de laatsten aan de beurt bij de versterking.

'Je kunt niks, er is niemand die zegt wat ze voor ons kunnen doen. We krijgen elke keer nul op het rekest', zegt Aniëla wanhopig.

Dozen inpakken

Doordat het project Heft in Eigen Hand wel doorgaat, worden de huizen in het blok van Gerry dit voorjaar gesloopt. Ze is nu druk bezig met het inpakken van dozen, want over twee weken verhuist ze met haar gezin naar een tijdelijke woning.

Wat het voor Aniëla extra wrang maakt: de huizen aan de overkant worden óók versterkt. Dat zijn huurwoningen waar eerder al afspraken over waren gemaakt. Vanuit haar woonkamer kijkt ze er recht op uit. Overal om haar heen worden huizen versterkt, maar zelf weet ze niet waar ze aan toe is.

'Het is niet niks. We willen een veilige woning en zekerheid wat er aan de hand is', verzucht ze.

Twee kampen

De één krijgt dus wel een gloednieuw, aardbevingsbestendig huis. De ander niet. En dat zorgt voor tweespalt: 'Het wordt er niet leuker op in de buurt. Je krijgt twee kampen: zij wel en wij niet', zegt Aniëla.

Gerry snapt dat heel goed en hoopt dat de buren niet boos worden op haar: 'Ze hebben het recht om gefrustreerd te zijn. Ik hoop niet dat het naar ons toe gerekend wordt, want ik vind wel dat ze gelijk hebben.'

De Nationaal Coördinator Groningen kan niet op de kwestie reageren, vanwege de privacy van de bewoners.

